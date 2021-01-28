"نيابة دبي" تكشف جريمة تزوير عقود عمل واختلاس أموال

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم عن تورط موظف خليجي وأفريقيين في جريمة تزوير محررات رسمية عبارة عن عقود عمل منسوب صدورها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والخاصة بموظفي شركة تنظيف كان يديرها أحد المتهمين الأفريقيين، بعد تحريف الحقائق في تلك المحررات بمهرها بتواقيع وبصمات مزورة منسوبة إلى مالكي الشركة.

وبينت النيابة أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة البالغ عددها 17 عقداً، وقدموها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين محتجين بصحتها لاعتمادها، قبل أن يتمكن "المدير" المتهم من اختلاس نحو 750 ألف درهم وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بـ 16 ألف درهم سلمت إليه على وجه الوكالة إضرارا بأصحاب الحق كونها تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالشركة وعملائها.

أقوال الشريك

وقال المجني عليه الأول وهو شريك خليجي خلال التحقيقات النيابية، أنه اشترى شركة التنظيف في 2016 وعين عاملا فيها مديرا لها وهو ثلاثيني من جنسية أفريقية، وكلفه بإدارة المنشاة وسلمه وكالة بذلك، وتوقيعا إلكترونيا، لاستخدامه في المعاملات بشكل قانوني، مشيرا إلى أن الشركة حققت في العامين الأولين أرباحا كبيرة، انخفضت بشكل مفاجئ في 2019 و 2020، وعلى إثر ذلك أدخل المجني عليها الثانية شريكة له وهي آسيوية طلبت من المدير المتهم تسليمه جميع المستندات الخاصة بالشركة، لكنه لم يتعاون معها، ولم يسلمها أي مستند، ليتبين لاحقا من خلال مراجعة وزارة الموارد البشرية والتوطين من قبل الشريك الخليجي أن الشركة تراكمت عليها مخالفات بخصوص سحب الضمان البنكي وعدم تجديد عقود العمال التي أظهرت التحقيقات فيها أن المدير، وموظفا خليجيا في مركز خدمي تابع للوزارة ، زوراها وزور معها توقيع الشريك وتواقيع وبصمات العمال على تلك العقود.

وأشار المجني عليه إلى اكتشافه بعد التدقيق والمراجعة بأن المدير المتهم اختلس إيرادات الشركة وأموالا أخرى ادعى بأنها من ضمن راتبه الذي زوره ورفعه من 4 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، بمساعدة الموظف ، مضيفا أنه اكتشف بأن المدير المذكور افتتح شركة خاصة له في مجال التنظيف واستعمل مكاتب الشركة التي يديرها والعمال من أجل تنفيذ مشاريعها.

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