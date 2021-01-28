يدفع 19 ألف درهم تعويضاً عن ركله مركبة توقفت خلف مركبته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية رجلاً بدفع 19 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي تسبب بها إثر ركله أبواب مركبة متوقفة كانت تقف عائقاً أمام مركبته وتمنعه من الخروج من الموقف.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بدفع تعويضات مالية، شارحاً في دعواه بأنه وحين عودته من الخارج إلى منزله وجد سيارة تقف في الموقف الخاص به بداخل مقر سكنه، فطلب من رجال الأمن في البناية الاتصال بصاحب المركبة لإزاحتها من مكانها، إلا أن صاحب المركبة لم يرد على طلبهم.

وعلى الفور قام الشاكي، بإيقاف مركبته، خلف المركبة المتوقفة، بمكانه وعند عودته ظهراً وجد أضراراً على الجانب الأيمن للمركبة وتم تحرر محضر بذلك، واعترف المشكو عليه بالواقعة وتم إحالة المشكو عليه عن طريق النيابة إلى المحكمة وحرر ضده قضية جزائية، والتي صدر فيها حكم بإدانته وتغريمه مبلغ 7 آلاف درهم.

وبعد صدور الحكم الجزائي، توجه الشاكي للمحكمة المدنية للحصول على تعويض، مطالباً بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 19.324.20 درهم تكلفة إصلاح أضرار المركبة التي تسبب عمداً بإتلافها.

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