غيّر مكان طعامه فطعنه في عنقه

المصدر: دبي- رامي عايش

قررت المحكمة الجزائية في دبي، حبس صباغ آسيوي ستة شهور، وابعاده عن الدولة، مع غرامة قدرها ألفا درهم لإدانته في الشروع قتل زميله في العمل طعناً بسكين في عنقه، بذريعة ان "الأخير" غير مكان وجبة طعامه في مقر سكنهما.

وجاء في ملف التحقيق في هذه الواقعة، ان الصباغ شرع في قتل زميله في العمل عمداً، بأن طعنه طعنة واحدة في عنقه بواسطة سكين نفذت إلى داخله واصابت انسجته واوعيته الدموية قاصداً في ذلك ازهاق روحه وملحقا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتي كادت تودي بحياته التي أنقذها تدخل الفريق الطبي.

وشهد زميل أخر في تحقيقات النيابة، بانه سمع صراخاً واصوات مشاجرة بينما كان في السكن الكائن في منطقة رأس الخور، وانه بخروجه من غرفته شاهد الجاني والمجني عليه يتشاجران، موضحاً أن "الأول" كان يحمل في يده سكيناً تسيل منها الدماء، وعلم منه بانه طعن الضحية في عنقه، فسارع إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وبإلقاء القبض على الفاعل زعم ارتكب جريمته لأن الضحية غير مكان وجبة طعامه في مقر سكنهما ".



وأقر المتهم بالتهمة المسندة إليه المجني عليه بعد نجاته إن "المتهم طعنه في عنقه بسبب إقدامه على تغيير مكان طعامه في مقر السكن الذي يقطنانه"، فيما أقر المتهم بطعن المجني عليه بالسكين.

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