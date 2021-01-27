حبس عصابة سرقت 3.6 مليون درهم من تاجر بالحيلة

المصدر: دبي-رامي عايش

أمرت المحكمة الجزائية في دبي اليوم بحبس ثمانية أشخاص من جنسيتين أفريقية وعربية مدة عام، وإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، ورد 3 ملايين و585 ألف درهم سرقوها من تاجر عربي، أوهموه بصفقة بيع دراهم مقابل الدولار بسعر مغرٍ، ومن ثم اعتدوا عليه داخل سيارته، وسرقوا المبلغ المذكور منه قبل الفرار من المكان.

وبحسب التحقيقات في هذه القضية، فإن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الحادي عشر من مارس الماضي، حول واقعة سرقة بالإكراه في منطقة القصيص، وتبين أن الجناة ادعوا للمجني عليه وهو تاجر عربي عمره 38 عاما، حيازتهم عملة الدولار، وانهم بصدد بيعها له بسعر اقل عن السوق، واتفقوا معه على مقابلته في المنطقة المشار اليها، ولما التقوا هناك اعتدوا عليه داخل سيارته، وسرقوا الملايين التي كانت معه وفروا هاربين.

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