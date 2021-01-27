عقوبة مشددة لأفريقي حاول تهريب المخدرات في دمى أطفال

المصدر: دبي - رامي عياش

أوقعت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم عقوبة مشددة بالسجن 10 سنوات والإبعاد وغرامة مالية 50 ألف درهم بحق أفريقي حاول تصدير مواد مخدرة إلى إحدى الدول الاوربية، عبر إخفائها بطريقة ذكية داخل لعب أطفال (دمى بلاستيكية)، موضحة أن كمية السموم المضبوطة بلغت نحو ثلاثة كيلو غرامات و 161 غراما من مادة ميثامفيتامين.

وبينت النيابة العامة في ملف التحقيق أن الجاني توجه إلى مركز لشحن الألعاب إلى دولة أوروبية، وأبلغ الموظف بأوزان الصناديق الخاصة بها، إلا أن الأخير لاحظ وجود اختلاف في بعض أوزانها، ففتح إحداها ليعثر على المواد المخدرة".

3 كيلو غرام

وأكدت النيابة العامة أن "شركة الشحن استدعت الشرطة فحضرت إلى المكان، وفتشت الشحنة وعثرت على 10 لعبات تحتوي على الكمية المذكورة من المواد المخدرة، ليصار إلى استدراج الفاعل والقاء القبض عليه.

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