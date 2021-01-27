يسرق 15 ألف درهم من سيدة بحجة تحديث بياناتها المصرفية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام متهم بإعادة مبلغ وقدرة 15 ألف و500 درهم لسيدة، سبق وأن استولها عليها من حسابها الخاص بعد أن ادعى بأنه موظف بنك ويقوم بتحديث بياناتها المصرفية، بحجة عدم تعرض حسابها للإيقاف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الشاكية لواقعة سرقة مبلغ 15500 درهماً من حسابها المصرفي، فتحت على أثره بلاغ لدى الجهات المعنية، مطالبة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها المبلغ مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من أنه قام بالاستيلاء لنفسه على مبلغ المال المملوك للشاكية، وكان ذلك باتخاذ صفه غير صحيحة بأن أوهمها بأنه موظف بنك وطلب منها بيانات حسابها لتحديثها، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من خادعها وحملها على الادلاء ببيانات حسابها المصرفي، واستولى على أموالها.

وأوضحت في نص الحكم المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن المشكو عليه أدين عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي والذي قضي بحبسه لمدة شهر مع الإبعاد عن الاتهام المنسوب إليه، وإلزامه بالرسم المستحق، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المشكو عليه بالمبلغ.

وعلية قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 15,500 درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف.

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