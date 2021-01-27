«جزائية دبي» تنظر في 6 قضايا حيازة وتعاطي مخدرات

المصدر: دبي ـ رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي بـ6 قضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متهم فيها 6 أشخاص، منهم عربيان والبقية آسيويون.

وتشير التحقيقات الواردة في إحدى القضايا، إلى أن زائراً آسيوياً في العشرينات من عمره، حضر إلى مطار دبي وفي أحشائه 143 كبسولة احتوت على كيلو و237 غراماً من الهيروين، وأن الأجهزة الأمنية المتواجدة في المطار كشفت تلبسه في الجريمة بعد الاشتباه به وعرضه على الأجهزة المختصة بكشف مثل هذه الممنوعات.

وفي قضية ثانية، ابتلع زائر آسيوي 119 كبسولة احتوت على 941 غراماً من الهيروين والديابيزم، ووجهت النيابة إلى زائر آخر من الجنسية عينها تهمة حيازة 86 كبسولة احتوت على 928 غراماً من الهيروين، وإلى رابع تهمة حيازة 375 غراماً من الهيروين أخفاها في أحشائه داخل 41 كبسولة.

وأحالت النيابة شاباً عربياً بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة، وشاباً آخر من الجنسية عينها بتهمة حيازة لفافات بلاستيكية احتوت عشرات الغرامات من الحشيش والكريستال.

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