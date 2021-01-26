شرطة أبوظبي: 30 ألف و 600 مخالفة انشغال بغير الطريق في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال بغير الطريق والذي يؤدي إلى الانحراف المفاجئ بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن عدد مخالفات الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 30606 مخالفة خلال عام 2020 والتي تصنف ضمن المخالفات الخطرة، والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة على الطرق في إمارة أبوظبي وفق الإحصاءات والدراسات التحليلية للحوادث والمخالفات المرورية مؤكدة على أهمية التركيز في القيادة، ومراقبة الطريق لتجنب انحراف المركبة.

ولفتت إلى الاهتمام المستمر بإطلاق حملات توعية مرورية توعوية بكافة اللغات وعبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأكثر المخالفات المرورية ارتكاباً، ومنها الانشغال بغير الطريق.

وأشارت إلى أن هناك عدداً من الأسباب الرئيسية للمخالفة، من بينها استخدام السائق للهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وتناول الطعام والشراب، وانشغال السيدات بالماكياج والرجال بترتيب الملابس، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

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