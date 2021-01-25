عربي يدفع 130 ألف درهم مقابل دولارات مزيفة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ألقت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص من الجنسية العربية ادعوا امتلاكهم لآلاف الدولارات وبيعها بأقل من نصف قيمتها السوقية مقابل تغييرها إلى دراهم، واستهدفوا عدداً من الأشخاص من نفس الجنسية، حيث تمكنوا من الاحتيال على شخص عربي وحصلوا منه على مبلغ 130 ألف درهم.

وتفصيلاً أفاد العقيد عمر بن حماد، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة، لـ«البيان»، أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية العربية أفاد فيه بأنه استلم رسالة عبر «الواتساب» بأن هناك آلاف الدولارات تباع بأقل من نصف قيمتها السوقية مقابل تغييرها إلى درهم، حيث عرض عليه مبلغ 50 ألف دولار بـ 130 ألف درهم فقط، وتواصل مع العصابة التي منحته نموذجاً من الدولارات التي كانت بحوزتهم وتأكد أنها سليمة.

وقال العقيد بن حماد: «إنه تم الاتفاق بين الجناة والمجني عليه على موعد لتسليم المبالغ في أحد المناطق في دبي، وبالفعل أحضر المجني عليه معه 130 ألف درهم، وحصل على ظرف مغلق من الجناة مؤكدين له أن به 50 ألف دولار سليمة وطلب منه الانصراف سريعاً خوفاً من أي مترصدين بهم، وبالفعل غادروا فيما قام الشخص العربي بفتح الظرف ليكتشف أن الدولارات مزيفة وأنها مجرد أوراق مطبوعة».

وأشار بن حماد إلى أن المجني عليه أبلغ الشرطة فور حدوث الواقعة، وتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، وتمكنت فرق البحث والتحري بالإدارة من إلقاء القبض على العصابة، وعثر بحوزتهم على 187 ألف دولار مزيفة، وتم تحويلهم للجهات المختصة.

ولفت العقيد بن حماد إلى أن المجني عليه أبدى ندماً كبيراً لإقدامه على هذه الخطوة، معترفاً أن طمعه في الحصول على أموال بطريقة سريعة كان وراء مخاطرته، والتي تسببت في خسارته مبلغاً كبيراً.

مساءلة

دعا العقيد عمر بن حماد أفراد المجتمع إلى التوجه للأماكن المعتمدة لتغيير العملة، لافتاً إلى أن مجرد حيازة الشخص لعملة مزيفة يعرضه للمساءلة القانونية، وشدد على ضرورة عدم الانقياد وراء الإعلانات الوهمية، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ عن التصرفات غير القانونية وعدم التورط في الأمر، والذي قد يصل إلى تجريم الضحايا وتورطهم في قضايا غسل أموال أو حيازة عملات مزيفة.

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