سرقة زعفران وبهارات بـ 57 ألف درهم

المصدر: دبي-رامي عايش

رفعت النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية في دبي اليوم لائحة اتهام بحق 3 آسيويين عاطلين عن العمل، قالت إنهم سرقوا عشرات الكراتين من البهارات والزعفران من مستودع شركة تجارية في منطقة راس الخور، باستخدام أداة حادة اتلفوا بها قفل بابه عندما حضروا ليلاً لتنفيذ جريمتهم.

وأوضحت النيابة ان المتهمين سرقوا من المستودع قرابة 50 كرتونة من "بخاخ الزعفران" وبهارات المسالا تقدر قيمتها بنحو 57 الف درهم ، وحملوها في سيارة نقل "بيك أب" حضروا بها إلى المكان.

وأفاد شريك آسيوي في الشركة المجني عليها خلال تحقيقات النيابة، بإغلاقه باب المستودع المشار إليه عند الساعة التاسعة من مساء يوم الواقعة في أكتوبر الماضي، وبتلقيه اتصالا من أحد العمال لديه في صباح اليوم التالي ليخبره بواقعة السرقة، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة على جانب المستودع، أظهرت بعد استعراض التسجيل فيها دخول 5 أشخاص الى المكان وإتلافهم بأداة حادة قفل باب المنشأة، قبل دخولهم إلى الداخل وسرقة النقولات ونقلها بسيارة نقل عائدة لهم، ليصار إلى فتح بلاغ في الجريمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز