شرطة أبوظبي تفتتح مشروعاً تعليمياً يوفر على نزلاء المؤسسة العقابية آلاف الدورات

المصدر: وام

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروعا تعليميا ذاتيا لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية يوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية دون الحاجة للاتصال عبر الانترنت.

وقال العميد ركن أحمد علي الشحي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع إن قاعة المعرفة التي تم افتتاحها في مبنى المديرية عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية. مشيرا إلى أن البرامج مطروحة بطريقة "offline" وتم تحميلها مسبقا كحقائب تدريبية ومتضمنة المنهج والمقرر ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر الإنترنت وهي معتمدة وبإمكان الدارس الاتصال على الجامعة لأداء الاختبارات ودفع الرسوم والحصول على الشهادة.

وأوضح : باستطاعة النزيل الالتحاق بأكثر من 2400 تخصصا في دورات جامعية ومراجع معتمدة من أفضل جامعات العالم مثل جامعة اكسفورد وجامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وغيرها، ويتم منح النزيل شهادة الدورة والبرنامج بعد الإفراج عنه واستكمال متطلبات منح الشهادة حسب اشتراطات الجامعة.

وأكد العميد ركن أحمد علي الشحي حرص شرطة أبوظبي على تأهيل وتدريب النزلاء من خلال إعداد الخطط والبرامج التطويرية والدورات التي تدعم عملية تأهيل وإصلاح النزلاء.

وأشار إلى أن افتتاح المشروع يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي يقدمها فرع التعليم والثقافة في المديرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والتي تعد الشريك الاستراتيجي في عملية الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء.

وأشاد بدور هيئة الهلال الأحمر في رعاية المشروع وتقديم الدعم المادي وشراء الأجهزة والكمبيوترات والبرامج والسوفت وير والكابلات وغيرها من اللوازم الفنية التي تتطلبها الدراسة أو تحتاجها قاعة المعرفة.

حضر الافتتاح خلفان سرحان الرميثي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بني ياس، والعميد فيصل عيسى الحمادي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم سعيد جمعة الدرمكي نائب مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمقدم عبدالجليل إسماعيل رئيس قسم تنسيق التأهيل والإصلاح، وعدد من الضباط.

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