إنقاذ مواطن مصاب في صحراء سويحان

المصدر: وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم مهمة إخلاء طبي لمصاب مواطن يبلغ من العمر 42 عام في صحراء منطقة سويحان التابعة لإمارة أبوظبي.

تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص مصاب بإصابات بليغة إثر تعرضه لحادث تدهور دراجته في صحراء منطقة سويحان التابعة لإمارة أبوظبي حيث تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز