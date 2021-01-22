تغريم شاب تواصل بفتاة عبر "الوتساب" في منتصف الليل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام الشاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والآلام النفسية والأدبية، التي ألمت بها نتيجة تواصله معها عبر برنامج واتسآب وتحسينه للمعصية والحض عليها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية مدنية، ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 40 ألف درهم تعويض لها عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المشكو عليه أتى فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل معها عبر برنامج واتسآب

بعد منتصف الليل وتحدث معها، وقد أدين المشكو عليه بموجب حكم جزائي بالغرامة وقدرها ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه.

من جانبها أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن المقرر وفقا لنص المادتين 50 من قانون الإثبات و 269 أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً

في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، مشيرة إلى ثبوت الاتهام المنسوب إلي المشكو عليه عن تهمة إتيان فعل فاضح من شأنه تحسين معصية والحض عليها بأن تواصل مع الشاكية، عبر برنامج واتسآب بعد منتصف الليل، وقد ترتب عليه ضرر بالشكاية تمثل فيما أصابها من أضرار مادية و آلام نفسية و أدبية ألمت بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي تعويضا للمدعية بمبلغ وقدرة 10 آلاف و الزمته بالمصاريف.

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