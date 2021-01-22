النيابة العامة تأمر بحبس مقيمين عرب أساؤوا لأبناء جالية آسيوية
أصدرت نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرا بضبط وإحضار أربعة متهمين من جنسيات عربية أساؤوا لأبناء جالية آسيوية، وباشرت التحقيقات معهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وذلك بناء على التقرير الذي عرضه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام للدولة.
#النيابة_العامة تأمر بحبس مقيمين عرب أساؤوا لأبناء جالية آسيويةhttps://t.co/gvAH6Z40sQ@UAE_PP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EuJ4k85eyu— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 22, 2021
وتضمن التقرير انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، يظهر فيها الشبان الأربعة يسخرون من أفراد من جالية آسيوية بأفعال تشكل جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام وسيلة تقنية معلومات، والإخلال بالآداب العامة.
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