سرقة 4 ملايين درهم من موظفين أمام مقر عملهما

المصدر: دبي - رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم محاكمة عصابة أفريقية من 5 أشخاص، اعترضوا طريق موظفين آسيويين في شركة للتجارة العامة، وسرقوا منهما بالقوة وباستخدام سكين، مبلغ 4 ملايين درهم كانت في حوزتهما بعد إحضارها من البنك بتكليف من إدارة "الشركة."

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن المتهمين يمتهنون مراقبة عملاء البنوك، وتتبعهم بعد خروجهم من المؤسسات المصرفية، ومن ثم الهجوم عليهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال، مشيرة إلى أن الجناة رصدوا خروج الموظفيْن من أحد البنوك على شارع الشيخ زايد، وتتبعوا بسيارة مستأجرة خط سيرهما، إلى أن وصلوا جميعا أسفل مقر الشركة التي يعمل فيها المجني عليهما، حيث هجموا عليهما بسكين وتمكنوا من سرقة الأموال.

أقوال المجني عليهما

وشهد المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة بتوجههما ظهر يوم الواقعة في يناير العام الماضي إلى بنك على شارع الشيخ زايد، وصرفهما شيكا بقيمة 4 ملايين درهم بناء على تكليف الشركة التي يعملان فيها، ثم وضعا المبلغ في حقيبة سوداء وانصرفا باتجاه مقر عملهما في منطقة المرقبات، وبوصولهما وترجلهما من المركبة ، تفاجآ بهجوم 3 أفارقة عليهما، واعتدائهم عليهما بالضرب، والتهديد بسكين، قبل أن يتمكنوا من انتزاع الحقيبة منهما ويهربوا من المكان.



الشرطة التي تلقت بلاغا حول واقعة السرقة، باشرت في جمع الاستدلالات للتعرف إلى هوية الجناة، الذين ألقي القبض عليهم، وأقروا بمسؤوليتهم عن الواقعة قيد الدعوى، معترفين باستئجارهم سيارة لهذا الغرض الإجرامي، واتفاقهم المشترك على مراقبة "العملاء" بعد خروجهم من البنوك ومن ثم ملاحقتهم والهجوم عليهم بالأسلحة البيضاء من أجل سرقة الأموال التي بحوزتهم.

منزل مهجور

واقر أحد المتهمين بإخفاء جزء من المبلغ الذي حصل عليه من السرقة، في منزل مهجور في إمارة ثانية، فيما وجهت النيابة العامة إلى 3 متهمين آخرين من جنسيتهم تهمة حيازة مبالغ نقدية متحصلة من جريمة السرقة التي نفذها المتهمون الخمسة.

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