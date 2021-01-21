عقوبة مشددة لمدير هتك عرض مخدومته بالإكراه وهي نائمة

المصدر: دبي - رامي عايش

أوقعت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم عقوبة مشددة بحق مدير آسيوي ثبت تورطه بهتك عرض خادمته بالإكراه أثناء نومها، بعد الدخول إلى غرفتها صباحا، بحجة إصلاح قفل الباب الذي كان مفتوحا وقت الواقعة.

وقضت الهيئة بسجن الفاعل 10 سنوات، مع الإبعاد عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم.

وأظهرت التحقيقات في الجريمة، أن المدير البالغ من العمر 36 عاما استغل عمل المجني عليها "الأفريقية" كخادمة له في منزله، وتوجه صباح يوم الواقعة إلى غرفتها التي لم تكن محكمة الإغلاق لعطل في القفل، بحجة استبدال هذا الأخير، ولما وجدها نائمة، توجه إلى سريرها وهتك عرضها بالإكراه، ثم غادر المكان بهدوء "وكأن شيئا لم يحدث".

وعقب الواقعة مباشرة، استدعت المجني عليها الشرطة، وروت لها بأن كفيلها دخل إلى غرفتها وهي نائمة، بحجة تغيير قفل الباب واعتدى عليها دون رضا منها، ثم غادر الغرفة وتوجه إلى عمله.

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