السيطرة على حريق «فيلا» في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، من السيطرة على حريق بسيط نشب في فيلا بمنطقة جميرا 3 صباح أمس، دون إصابات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني بدبي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 11:28 من صباح أمس، عن حريق في فيلا بمنطقة جميرا 3، فتحركت على الفور فرقة الإطفاء والإنقاذ بمركز شهداء الإمارات، في زمن وصول 6 دقائق، وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال 13 دقيقة دون إصابات.

ولفت المصدر إلى أن الحادث متوسط، ولا يوجد محصورون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لمعرفة سبب الحريق، من الجهات المختصة.

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