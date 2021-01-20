معاقبة لصوص أفسدوا فرحة عائلة بعودة ابنتها من الخارج

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت المحكمة الجزائية في دبي 3 زائرين آسيويين بالحبس 3 سنوات، والابعاد عن الدولة، وغرامة 455 الف درهم، لثبوت تورطهم بجريمة سرقة مجوهرات ومقتنيات ثمينة من منزل عائلة أوروبية تقدر قيمتها بنحو 455 ألف درهم، بعد اقتحامهم المكان ليلا، مستغلين خروج الأسرة لتناول وجبة عشاء احتفاء بزيارة ابنتهم المقيمة في دولة أوروبية ثانية .

وبحسب حيثيات الواقعة، فإن اللصوص انتهكوا حرمة ملك الغير، ودخلوا إلى منزل العائلة، حاملين معهم أدوات الجريمة لفتح الأبواب والدواليب، وتمكنوا من سرقة 3 ساعات يد مرصعة بالألماس، و"اكسسوارات" ذهبية عبارة عن 7سلاسل عنق و 6 خواتم و 7 من حلق الاذن، و 3 أساور، قدرت قيمتها مجتمعة بالقيمة المذكورة.

وذكرت المجني عليها وهي ربة بيت عمرها 51 عاما، في تحقيقات النيابة العامة، بأنها خرجت وزوجها مع ابنتها الزائرة من دولة اوروبية أخرى، لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم احتفاء بزيارة الأخيرة لهما بعد استئناف السفر جوا، ولدى عودتهم قبيل انتصاف الليل، تفاجأوا بأن باب المنزل مفتوح، مع وجود بعثرة في غرفة النوم والدولاب، كما اكتشفوا اختفاء المجوهرات والاكسسورات الذهبية الموصوفة، ليدركوا تعرضهم للسرقة، ويسارعوا الى استدعاء الشرطة.

ولدى إلقاء القبض على العصابة المجرمة، اعترف افرادها بالواقعة تفصيلا بمحضر الاستدلال، كما عثر على المجوهرات مخبأة بطريقة فنية واحترافية في سقف دورة المياه الخاصة بالشقة التي كانوا يقطنون فيها ، فيما تم استرجاع بعض تلك المسروقات من محل لتجارة المجوهرات بعد بيعه له.

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