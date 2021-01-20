حبس مدير هجم على شركته بالبنزين وهدد بحرقها وحرق نفسه

المصدر: دبي-رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي بحبس مدير آسيوي ستة شهور وإبعاده عن الدولة بعد نفاد مدة الحكم، لإدانته باقتحام مقر عمله في شركة مقاولات، مصطحبا معه قارورة بنزين، وهدد مدير إدارة الحسابات بحرق "المقر" وحرق نفسه إذا لم يحصل على مستحقاته المتأخرة.

وقالت النيابة العامة في ملخص القضية، إن الفاعل هدد شفاهة مدير الحسابات بارتكاب جناية ضد نفسه، بعد اقتحام مقر عملهما، وفي حوزته قارورة بنزين كان سيحرق بها نفسه ومكاتب الشركة.

وشهد الشرطي القائم بالضبط في التحقيقات، بتوجهه إلى مقر الشركة المشار إليها، بموجب بلاغ حول مشكلة في مقر شركة مقاولات، ولدى وصوله شاهد الجاني واقفا في مكتب مدير الحسابات وفي حوزته كمية من البنزين، مشيراً إلى أن الأخير كان ينوي حرق نفسه وحرق مقر الشركة إذا لم يحصل على متأخرات، وهو ما اقر به المذكور لدى استجوابه بعد نقله إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الجريمة.

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