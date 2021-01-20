دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في فيلا دون إصابات

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المصدر:
  • دبي- شيرين فاروق
التاريخ:

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق بسيط نشب في فيلا بمنطقة جميرا 3 صباح اليوم دون إصابات. 

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً في الساعة 11:28 من صباح اليوم عن  حريق في فيلا بمنطقة جميرا 3 فتحركت على الفور فرقة الإطفاء والإنقاذ بمركز شهداء الإمارات في زمن وصول 6 دقائق وتمكنت الفرقة من السيطرة على الحريق خلال 13 دقيقة دون إصابات.

ولفت المصدر  إلى أن الحادث متوسط ولا يوجد محصورين، وتجري الآن مرحلة التبريد.

 

 

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