دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في فيلا دون إصابات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق بسيط نشب في فيلا بمنطقة جميرا 3 صباح اليوم دون إصابات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً في الساعة 11:28 من صباح اليوم عن حريق في فيلا بمنطقة جميرا 3 فتحركت على الفور فرقة الإطفاء والإنقاذ بمركز شهداء الإمارات في زمن وصول 6 دقائق وتمكنت الفرقة من السيطرة على الحريق خلال 13 دقيقة دون إصابات.

ولفت المصدر إلى أن الحادث متوسط ولا يوجد محصورين، وتجري الآن مرحلة التبريد.

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