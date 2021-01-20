دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في فيلا دون إصابات
تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق بسيط نشب في فيلا بمنطقة جميرا 3 صباح اليوم دون إصابات.
وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً في الساعة 11:28 من صباح اليوم عن حريق في فيلا بمنطقة جميرا 3 فتحركت على الفور فرقة الإطفاء والإنقاذ بمركز شهداء الإمارات في زمن وصول 6 دقائق وتمكنت الفرقة من السيطرة على الحريق خلال 13 دقيقة دون إصابات.
ولفت المصدر إلى أن الحادث متوسط ولا يوجد محصورين، وتجري الآن مرحلة التبريد.
تعليقات