لا حوادث بليغة في دبي بسبب الضباب

المصدر: دبي-البيان

أكد العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عدم تسجيل أية حوادث مرورية بليغة خلال فترة الصباح الباكر التي شهدت تشكل ضباب كثيف على الشوارع الداخلية والخارجية في إمارة دبي.

مشيراً إلى أن شرطة دبي حرصت على تحقيق أعلى معايير السلامة في الشوارع من خلال منع دخول الشاحنات إلى إمارة أبوظبي عبر شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد، إلى جانب منع دخول الشاحنات على شارع القدرة وشارع دبي- العين، وشارع الخيل، وهو ما ساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وتفادي وقوع أي حوادث بليغة.

وأوضح أن الدوريات المرورية كثفت من تواجدها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات لمنع تعرضها للحوادث.

بالإضافة إلى الإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المُخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها الشاحنات نتيجة القيادة ببطء.

وثمن العميد المزروعي حرص السائقين على إتباع الإرشادات خلال فترة الضباب داعياً في الوقت ذاته إلى أهمية المزيد من توخي الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة في أوقات الضباب والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، وخفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار العميد المزروعي إلى أن الضباب الكثيف يعد أحد أكثر الظواهر التي تتسبب في وقوع حوادث مرورية مروعة على الطرق السريعة نتيجة تدني مستوى الرؤية، موضحاً أن القيادة في الضباب تؤثر سلباً على السائقين في حالة إهمالهم لقواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع الخطوات السليمة للقيادة في مثل هذه الأجواء التي تؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا يحمد عقباها.

حادث

وتوفي شخص من الجنسية الآسيوية وأصيب 8 أشخاص بإصابات صنفت بالمتوسطة والخفيفة في حادث مروري بين 19 مركبة ثقيلة وخفيفة في منطقة المقاطرة «باتجاه المفرق» بأبوظبي صباح أمس. ووقع الحادث بسبب عدم مراعاة ظروف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة للضباب. ودعت شرطة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق.

تحذير

وحذرت شرطة أبوظبي من أخطار حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب معلنة عن إيقاف حركتها لحين وضوح الرؤية.

وذكرت أنها ستقوم بمخالفة الحافلات والشاحنات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية».

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