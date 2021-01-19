شرطة أبوظبي تخالف 403 شاحنات ومركبات ثقيلة أثناء الضباب خلال 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعتً مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

وذكرت انه تم مخالفة 403 من المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات لم تلتزم بقرار منع سيرها اثناء الضباب اليوم "الثلاثاء" وهي "500 درهم و4 نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 "مخالفة السير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية".

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