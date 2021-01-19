شرطة دبي: لا حوادث بليغة في ساعات الصباح بسبب الضباب

المصدر: وام

أكدت شرطة دبي عدم تسجيل أية حوادث مرورية بليغة خلال فترة الصباح الباكر التي شهدت تشكل ضباب كثيف على الشوارع الداخلية والخارجية في إمارة دبي.

وقال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن شرطة دبي حرصت على تحقيق أعلى معايير السلامة في الشوارع من خلال منع دخول الشاحنات إلى إمارة أبوظبي عبر شارع الإمارات وشارع الشيخ زايد وشارع محمد بن زايد، إلى جانب منع دخول الشاحنات على شارع القدرة وشارع دبي- العين، وشارع الخيل، وهو ما ساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة وتفادي وقوع أي حوادث بليغة.

وأوضح أن الدوريات المرورية كثفت من تواجدها في الشوارع الخارجية لغرض التنبيه على السائقين بتخفيف السرعات، وكذلك القيام بعملية مسح على طول امتداد تلك الشوارع لمنع وقوف المركبات على كتفي الطريق، والعمل على إبعادها إلى خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار السيارات.

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