24400 حادث مروري تعاملت معها «رافد» خلال الشهور الـ 4 الأخيرة من 2020

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات، عن تسجيل 24400 حادث مروري بسيط تم الإبلاغ عنها، حيث قامت بتخطيطها ومتابعتها، ضمن المهمات الموكلة إليها، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، ومن بين تلك الحوادث، نحو 60 % ترتبط بعدم ترك مسافة كافية.

وقال عبد الرحمن بن كنون الشامسي مدير إدارة الحوادث في شركة رافد لحلول المركبات، استناداً إلى حزمة مهماتنا، خصوصاً إصدار وتخطيط الحوادث المرورية البسيطة بكافة أنواعها، فقد بلغت الحوادث المرورية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي، في مختلف مواقع الشارقة، 24400 حادث مروري بسيط.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث، من أبرزها 10 % عدم الالتزام بخط السير، 60 % عدم ترك مسافة كافية، 10 % الرجوع للخلف دون انتباه، 10 % إهمال وعدم اهتمام، و10 % أسباب أخرى.

ونصح الشامسي، أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات والقوانين المرورية أثناء القيادة، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين، ويحقق انسيابية الحركة المرورية، وتحسين السلامة المرورية على مستوى الدولة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص. وبيّن أنه على كل قائد مركبة، أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية، من خلال وعيه والتزامه وتركيزه، ويمكن لكل واحد منا أن يسهم في تفادي الحوادث المروية والتقليل منها.

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