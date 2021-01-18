رسالة "واتساب" تقود عربياً إلى الجنايات

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تسببت رسالة قصيرة أرسلها عربي إلى إحدى الفتيات مفادها أنه متوجه إلى البيت وإذا وجد شخص لم يذكر اسمه سيقتله، حيث أرسلت الفتاة الرسالة إلى الشخص المعني محذرة إياها من مرسل الرسالة والذي قام بدروه بتقديم بلاغ ضده.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم، عربي الجنسية، إلى محكمة الجنايات بعدما تبين قيامه بإرسال رسالة عبر تطبيق "الواتساب" إلى إحدى الفتيات يهدد فيها شخص آخر أنه سيقوم بذبحه إذا وجده في المنزل، حيث قامت الفتاة بإرسالها إلى الشخص المعني، وذلك لتحذيره منه، فيما قام ذلك الشخص بالتوجه إلى مركز الشرطة وفتح بلاغ بالواقعة.

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