هددوه بسكين وأحدثوا به إصابات لسرقة 100 درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يكن يعلم ذلك العامل الآسيوي أنه سيكون ضحية 3 عاطلين عن العمل من الجنسية الآسيوية بهدف سرقة 100 درهم وهاتفه البسيط الذي ألقاه المتهمين أثناء محاولتهم الهروب.

وتفصيلا، أحالت النيابة العامة في دبي 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهم السرقة من الطريق العام وحمل السلاح بعد أن قاموا باستيقاف المجني عليه في الطريق العام ليلا ورشوا عليه مسحوق الفلفل الأحمر وهددوه بوضع سكين على رقبته وآخر على بطنه واستولوا على هاتفه وطلبوا منه منحهم محفظته وكل النقود التي بحوزته، إذ حاول المجني عليه مقاومتهم فأصيب في يده وأذنه اليسرى ورقبته. وتمكن اللصوص من الاستحواذ على محفظته التي كانت تحتوي على 100 درهم فقط ولاذوا بالفرار.

وأفاد المجني عليه أنه حاول اللحاق بهم حيث قام أحدهم بإلقاء هاتفه في الطريق حتى يتوقف عن ملاحقتهم، فيما عثرت الشرطة على فردة حذاء لأحد المتهمين، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم في وقت قياسي بمجرد تلقي البلاغ واعترفوا بفعلتهم حيث تعرف عليهم المتهم في طابور التشخيص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز