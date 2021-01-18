شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 سيّاح تعرضوا للانهاك والإعياء خلال رحلة جبلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، ثلاثة سيّاح من الجنسية العربية، تعرضوا للانهاك والإعياء خلال رحلة جبلية بوادي قداعة، بالقرب من منطقة وادي البيح برأس الخيمة.

وحسب ما صرّح به العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة مساء أمس الأول، يفيد بوجود 3 ثلاثة أشخاص عالقين بوادي قداعة، تعرضوا للانهاك والإعياء خلال رحلة سياحية بالوادي، وعلى الفور تحرك رجال قسم جناح الجو عبر مروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم مسح الوادي،والعثور عليهم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ثم تم نقلهم جواً إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.

وأكد رئيس قسم جناح الجو، بأن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على تعزيز زمن سرعة الإستجابة من خلال تلبية نداءات الجمهور فور ورود البلاغات من المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارة، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح وتعزيز الأمن والأمان، مناشداً أفراد الجمهور، بتجنب ارتياد المناطق الوعرة في الوديان والجبال وغيرها من المناطق خلال ساعات منتصف النهار ، وذلك تجنباً لخطر التعرض إلى الإعياء الشديد.

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