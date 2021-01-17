ضبط خادمة سرقت أكثر من مليون درهم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يمضي على عمل الخادمة الأفريقية سوى أشهر معدودة إلا أن هذه الفترة كانت كفيلة بتمكنها من سرقة العائلة العربية التي كانت تعمل لديها في دبي حيث سرقت 760 ألف درهم و50 ألف دولار أمريكي و3000 دينار كويتي وضعتهم في كيس أسود وخرجت من المنزل كأنها ذاهبة إلى إلقاء القمامة وسلمتهم إلى أحد الأشخاص، ثم عادت للمنزل وغادرته بلا رجعة في اليوم التالي إلى أن ألقي القبض عليها.

وتفصيلا أحالت النيابة العامة في دبي امرأة من الجنسية الأفريقية إلى محكمة الجنايات كانت تعمل خادمة لدى إحدى الأسر العربية في دبي بعد أن اعترفت أنها قامت بسرقة مبالغ من المنزل الذي كانت تعمل به والذي التحقت بالعمل فيه شهر مارس 2020، حيث أبلغت الزوجة عربية الجنسية الشرطة بعدما هربت الخادمة وتبين اختفاء 760 ألف درهم و50 ألف دولار أمريكي و3 آلاف دينار كويتي.

وأفادت الزوجة ربة المنزل أن المتهمة بدأت بالعمل لديها في شهر مارس من العام الماضي وتبين أنها تقوم بسرقة بعض المبالغ البسيطة فقامت بالتنبيه عليها بعدم السرقة مرة أخرى، وفي يوم الواقعة اتصل بها زوجها وطلب منها إبقاء المفتاح الخاص بالغرفة التي تحتوي على مبالغ مالية في غرفة أخرى، وحضر إلى البيت وأخذ ألف درهم ثم وضع المفتاح بين الملابس في الخزانة، وفي نفس اليوم خرجت الخادمة ومعها كيس أسود خارج المنزل وعادت، إلا أنه في اليوم التالي هربت من المنزل، وبتفتيش المنزل تبين أنها قامت بسرقة ما يزيد عن مليون درهم وأعادت كل شيء في مكانه.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة بسرقتها للمبالغ المذكورة وأنها سلمت 500 ألف درهم إلى أحد الأشخاص وغادر الدولة في نفس اليوم، ثم اتفقت مع متهمين آخرين ألقي القبض عليهم على إخفاء المبالغ الأخرى فيما أقرت المتهمة الثانية أن المتهم الثالث أخبرها أن هناك مبلغ متحصل من سرقة وطلب منها إخفائه لديها مقابل 1500 درهم.

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