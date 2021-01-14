ضبط آسيوي ابتلع 122 كبسولة هيروين وآخر أخفى الحشيش مع الفواكه

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي زائر آسيوي إلى محكمة الجنايات بعد ضبط 122 كبسولة تحتوى على مخدر الهيروين في أحشائه أثناء دخوله الدولة يبلغ وزنهم 925 جرام، حيث تم الاشتباه به من قبل موظفي الجمارك، وبالكشف عليه اتضح وجود أجسام غريبة في أحشائه وتم اصطحابه إلى المستشفى وإنزال الكبسولات التي بلغ عددها 122 كبسولة تحتوى على مادة الهيروين المخدرة، فيما أقر المتهم أنه نقل هذه الكبسولات من بلده لتسليمها إلى أحد الأشخاص في إحدى إمارات الدولة نظير مبلغ مالي لم يتذكره.

كما أحالت النيابة العامة في دبي زائر آسيوي إلى محكمة الجنايات بعد ضبط 60 كبسولة تحتوى على مخدر الهيروين في احشائه أثناء دخوله الدولة يبلغ وزنهم 681 جرام، حيث تم الاشتباه به أثناء دخوله الدولة، وبالكشف عليه اتضح وجود أجسام غريبة في احشائه وتم اصطحابه إلى المستشفى وإنزال الكبسولات التي بلغ عددها 60 كبسولة تحتوى على مادة الهيروين المخدرة.

فيما باشرت محكمة الجنايات محاكمة متهم آسيوي قام بإخفاء المخدرات في حقيبة السفر بطريقة فنية منها داخل مقابض الحقيبة، وابتلع 10 كبسولات هيروين، وذلك أثناء دخوله الدولة حيث تم الاشتباه به بعد ورود معلومات استباقية بحيازته للمخدرات.

وفي قضية أخرى تم إحالة آسيوي زائر إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة بعد أن أخفاها في صندوق خشبي يحتوي على فواكه اصطحبها المتهم معه من بلده.

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