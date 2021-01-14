إلزام شقيقتين برد 250 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شقيقتين، برد مبلغ 250 ألف درهم لشاب قام بإقراضهما المبلغ، بعد أن طلباه منه للعلاج مقابل موافقة إحداهن على خطبتها له.

وتفصيلاً، أقام شاب دعوى بطلب إلزام المشكو عليهن بأن يؤدين له مبلغ 250 ألف درهم وإلزامهن بالمصاريف والرسوم تأسيساً على أنه قام بإقراضهن المبلغ وذلك على شكل دفعات سلم بعضها للمشكو عليها الأولى والبعض الآخر في حساب المشكو عليها الثانية ولم يقمن برده مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور مراسلات هاتفية.

وألزم قاضي المحكمة المختصة بنظر وقائع الدعوى، الشاكي بأداء «اليمين المتممة»، فيما قدم وكيل المشكو عليهن، مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون وذلك لعدم اللجوء لمركز التوفيق والمصالحة.

وأوضحت المحكمة أن المراسلات الهاتفية التي تمت ما بين الشاكي والمشكو عليهن تشير إلى تحصلهن على المبالغ، نظراً لوجود مساعٍ لخطبة الشاكي من المشكو عليها الأولى، وأن اليمين المتممة جاءت لكي تتثبت من أقوال الشاكي.

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