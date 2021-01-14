«كلْ تراب» تتسبب بتغريم شاب 20 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة أبوظبي الابتدائية، شاباً عربي الجنسية، بدفع مبلغ 20 ألف درهم، لآخر من نفس الجنسية، إثر قيامه بإرسال رسالة «واتساب»، تضمنت عبارات «كل تراب.. عيب ها الكلام.. واتكلم بأدب».

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشوب خلاف بين شخصين على موقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، أدت إلى قيام المتهم بتوجيه عبارات سب إلى الشاكي، الذي قام بدوره بإبلاغ الجهات المعنية عن الواقعة، ليتم بعد ذلك إدانة المتهم أمام المحكمة الجزائية، ومعاقبته بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم، مع الأمر بمحو العبارات المسيئة، ومصادرة الجهاز المستخدم في الواقعة، وإلزامه بالرسوم القضائية.

وتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية، للحصول على تعويض مالي، حيث طالب بإلزام المشكو ضده، بأن يؤدي له تعويضاً قدره 100 ألف درهم، عما لحق به من أضرار. وأفاد بأن العبارات التي قالها المشكو ضده، أدت إلى ازدرائه بين أهله وأقرانه، مبيناً أن العبارات تسببت في جرح سمعته وكرامته.

وعقبت المحكمة بأن العبارات التي سردها المشكو ضده، قد تسببت في إيذاء مشاعر الشاكي، وجعلته يشعر بالأسى والألم، لتقضي له بـ 20 ألف درهم كتعويض.

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