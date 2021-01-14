إلزام رجل بسداد 222 ألف درهم لطليقته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، رجلاً بسداد 222 ألف درهم لزوجته السابقة «الشاكية»، باقي قيمة قروض أخذتها الأخيرة، لمساعدته على شراء سيارة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الشاكية بدعوى تطالب فيها بإلزام المشكو عليه «زوجها السابق»، بأن يؤدي لها مبلغ 230 ألف درهم، تأسيساً على أنه طلب منها مبلغ 230 ألف درهم، لشراء سيارة، فقامت بأخذ قرض بمبلغ 150 ألف درهم، وقرض آخر بمبلغ 80 ألف درهم، وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم المشكو عليه بدفع الأقساط، بقيمة 3996 درهماً قيمة كل قسط.

وعزت السبب في ذلك، إلى أنها كانت متزوجة من المشكو عليه، وبحكم أنها تعمل في بنك، طلب منها أخذ سيارة بتمويل من البنك باسمها، ولمصلحته، مشيرة إلى أنه، وقبل تسجيل السيارة، طلب منها تسجيلها باسمه، بحجة أن عمله لن يقوم بإدخال السيارة، إذا كانت باسم شخص آخر، فوافقت.

سداد

وأمام هيئة المحكمة، أفادت الشاكية بأن زوجها السابق، لم يسدد لها سوى قسطين فقط، بما مجموعه 7992 درهماً، كما قررت أن المبلغ المطالب به في الدعوى، هو مجموع الأقساط التي دفعتها.

وقرر القاضي توجيه اليمين المتممة للشاكية، حيث قامت الشاكية بترديدها، بما يرسخ صحة أقوالها، من أنها لم تتفق معه، كما يدعي المشكو عليه، بأنها هدية منها له، وأنها اشترتها وفقاً لاتفاق بينهما، يلزمه بسداد رسومها. وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية مبلغ 222 ألف درهم، مع المصاريف ورسوم القضية.

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