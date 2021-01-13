جناح الجو في شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً سقط من مرتفع جبلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذ رجال قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، مواطناً إماراتياً في عقده الخامس، تعرض للسقوط من مرتفع جبلي، بمنطقة "التلع" بالقرب من جبل مبرح.

وتفصيلاً، أوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بانزلاق وسقوط مواطن خمسيني، من مرتفع جبلي بمنطقة ( التلع ) متعرضاً بذلك لبعض الإصابات البسيطة والرضوض، وعلى الفور سارع قسم جناح الجو ، إلى موقع البلاغ بالقرب من جبل مبرح، وتم مسح المنطقة، والعثور على المواطن المُصاب، وتقديم العون والمساعدة له، ونقله إلى مستشفى صقر برأس الخيمة، للاطمئنان عليه، وتلقي العلاج اللازم، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى نشر وتعزيز الأمن والأمان.

وناشد العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، أفراد الجمهور من سكان ومرتادي المناطق الجبلية والمرتفعات، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجبال،

وتجنب الاقتراب من الحواف، لتفادي التعرض لدوار المرتفعات، أو فقد السيطرة والاتزان خاصة عند الحواف الجبلية، مما قد يعرضهم لخطر الانزلاق أو الانحدار لذلك يجب على الجميع الحرص والانتباه حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح

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