إصابة 27 شخصاً في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في جبل علي

أصيب 27 شخصاً بإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية.

وقال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة ثقيلة وشاحنة في منطقة تيكنو بارك بجبل علي الصناعية.

وأضاف العميد سيف المزروعي أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها، كما تم على وجه السرعة أخذ الاجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى مستشفى راشد لتقديم العلاج اللازم لهم.

وحول تفاصيل الحادث، أوضح العميد المزروعي أن الحادث وقع نتيجة عدم ترك مسافة بين كافية بين الشاحنة والحافلة، ما أدى إلى وقوع الاصطدام وهذا العدد من الإصابات، مبيناً أن الإصابات تراوحت بين (4) حالات متوسطة و(23) إصابة بسيطة.

ودعا العميد سيف المزروعي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعات المُقررة، وترك مسافة كافية بين المركبات، بالإضافة إلى ومراعاة ظروف الطريق وعدم الانشغال أثناء قيادة المركبة.

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