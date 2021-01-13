عربي يمنح آخر مخدرات بهدف التعارف والصداقة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أهدى مروج مخدرات عربي الجنسية شخصاً آخر هدية، بأن قام بمنحه مخدرات مجاناً كان يحفظها في ثلاجة المنزل، فيما عثر على كمية من المخدرات وأدوات التعاطي في الحمام، وفي سيارته.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي مساعد مدير عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات إلى متهم آخر محال إلى محكمة الجنح بأن قام بإهدائه إياها على سبيل الصداقة والتعارف.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لشاهد الإثبات إلى ورود معلومات موثوقة لشرطة دبي تفيد بأن المتهم الأول يقيم في إحدى مناطق دبي، ويتعاطى المواد المخدرة ويحوز كمية منها، بقصد الترويج على المتعاطين مقابل مبالغ مالية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم الانتقال إلى المكان نفسه وشوهد المتهم وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء.

وبالاستفسار منه عما إذا كان يحوز أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، قام من تلقاء نفسه بإرشاد الشرطة عن وجود مخدرات في ثلاجة المطبخ، حيث عثر على 4 لفافات بلاستيكية، وكيس شفاف بداخله حشيش، ثم قام المتهم بإخراج علبة صغيرة من دورة المياه تحتوى على مادة الكريستال، كما قام باستخراج أدوات التعاطي، وبتفتيش سيارته عثر على علبة بلاستيكية صغيرة بها مادة صفراء، وتم نقله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينه من بوله للفحص، وبالاستفسار من المتهم الأول عن المضبوطات التي عثر عليها أفاد أن المتهم الثاني هو من كان يقوم بتزويده بمادة الكريستال دون مقابل، وتم عرض صورته عليه، فتعرف عليه، فيما أفاد أنه يتحصل على مخدر الحشيش من شخص آخر عربي الجنسية دون مقابل على سبيل الصداقة.

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