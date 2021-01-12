حارس أمن يحبط سرقة شركة مجاورة لعمله

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكن حارس أمن يعمل في شركة مقاولات من إحباط عملية سرقة في شركة مجاورة حيث قام بالاتصال بمهندس المشروع وإبلاغه أن سيارة بيك أب دخلت الموقع المقابل للبناية التي يعمل به وليس عليها شعار الشركة وأن هناك مجموعة من الأشخاص يقومون بتحميل مواد سكراب في موقع الشركة، وعندما انتقل المهندس تبين أن شخص يعمل في الشركة استعان بأربعة أشخاص آخرين لسرقة الكابلات ومواد السكراب فى الشركة وبيعها إلى أحد الأشخاص مقابل 10 دراهم للكيلو، حيث ألقي القبض عليهم.

وأحالت النيابة العامة في دبي 5 أشخاص من الجنسية الىسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة من مقر العمل، حيث اتفق المتهم الأول ويعمل كهربائي في شركة مقاولات في منطقة اختصاص بر دبي مع مجموعة من الأشخاص من خارج الشركة على سرقة منقولات من الشركة عبارة عن مواد سكراب ومخلفات من الحديد ناتجة عن أعمال البناء، وبيعها دون علم الشركة والاستيلاء على قيمتها، وأحضروا سيارة بيك أب غير تابعة للشركة وقاموا بعد انصراف الجميع بتحميل تلك المنقولات على السيارة فيما لاحظ حارس أمن يعمل في مبنى تحت الإنشاء قريب من الموقع دخول السيارة التي لا تحمل شعار الشركة، وشاهد المتهمين يقومون بتحميل مواد السكراب على السيارة فقام بالاتصال بمهندس الموقع عربي الجنسية واتضح أنه لا يوجد علم للشركة بهذا الأمر حيث انتقل إلى الموقع في الحال، وأوقف سيارته أمام سيارة البيك أب وتحقق من الأمر وتبين أن المتهم الأول خطط لسرقة تلك المواد وبيعها لحسابه بالتعاون مع 4 متهمين آخرين، حيث اعترفوا بالواقعة مؤكدين أنهم اتفقوا مع تاجر على شراء الكمية مقابل 10 دراهم للكيلو.

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