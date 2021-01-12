هدية تعارف تقود عربياً إلى السجن

المصدر: دبي- شيرين فاروق

حاول مروج مخدرات عربي الجنسية إهداء شخص آخر هدية فقام بمنحه كمية مخدرات مجاناً حيث كان يحفظها في ثلاجة المنزل فيما عثر على كمية من المخدرات وأدوات التعاطي في الحمام وفي سيارته.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي مساعد مدير عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات إلى متهم آخر محال إلى محكمة الجنح بأن قام بإهدائه إياها على سبيل الصداقة والتعارف، فيما تعود تفاصيل الواقعة وفقاً لشاهد الإثبات بورود معلومات موثوقة لشرطة دبي تفيد بأن المتهم الأول يقيم في منطقة رمرام يتعاطى المواد المخدرة ويحوز على كمية منها بقصد الترويج على المتعاطين مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم الانتقال إلى نفس المكان وشوهد المتهم وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء، وبالاستفسار منه عما إذا كان يحوز على أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، قام من تلقاء نفسه بإرشاد الشرطة عن وجود مخدرات في ثلاجة المطبخ حيث عثر على 4 لفافات بلاستيكية وكيس شفاف بداخله حشيش ثم قام بإخراج علبة صغيرة من دورة المياه تحتوي على مادة الكريستال.

كما قام باستخراج أدوات التعاطي، وبتفتيش سيارته عثر على علبة بلاستيكية صغيرة بها مادة صفراء، وتم نقله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله للفحص وبالاستفسار من المتهم الأول عن المضبوطات التي عثر عليها أفاد أن المتهم الثاني هو من كان يقوم بتزويده بمادة الكريستال بدون مقابل وتم عرض صورته عليه وتعرف عليه، فيما أفاد أنه يتحصل على مخدر الحشيش من شخص آخر عربي الجنسية بدون مقابل على سبيل الصداقة.

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