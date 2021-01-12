إلزام ولية أمر طالبين بدفع 70 ألف درهم رسوم دراسية متأخرة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة العين الابتدائية، ولية أمر طالبين في مدرسة خاصة بأن تؤدي مبلغ 70 ألف و800 درهم قيمة الرسوم الدراسية المتأخرة عن العام الدراسي (2018/2019)، وألزمتها الرسوم والمصاريف.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائي، طالبت فيها إلزام ولية أمر طالبين بالمدرسة، بأن تؤدي لها مبلغ 70 ألف و800 درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليها قامت بتسجيل طالبين لديها بالمدرسة عن العام الدراسي (2018/2019)، وقد ترصد في ذمتها مبلغ 39 ألف و100 درهم رسوم تسجيل ابنها الأول، ومبلغ 31 ألف و700 درهم رسوم تسجيل ابنتها الثانية، وقدمت المدرسة صورة من الرسوم المستحقة من واقع سجلاتها، وصورة من الرخصة التجارية للمدرسة.

وخلال نظر الدعوى، حضر وكيل الشاكية، وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من إقرار واستمارة تسجيل الطالبين، ولم تحضر المشكو عليها، وتبين ورود الإعلان غير منفذ لعدم الاستدلال، وبعد التحري عن عنوانها من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تبين إعلانها بصحيفة الدعوى بطريق النشر، وعن طريق الرسائل النصية على رقم الهاتف الوارد بكتاب التحري.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن الشاكية، تطالب المشكو عليها بمبلغ 70 ألف و800 درهم رسوم التحاق ابني المشكو عليها بالمدرسة عن العام الدراسي (2018/2019)، وكان الثابت أن الشاكية قد ركنت في إثبات دعواها إلى اقرار واستمارة تسجيل الطالبين والتي جاءت مذيلة بتوقيع منسوب للمشكو عليها، لافته إلى أن المشكو عليها لم تحضر في الجلسات ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة، ومن ثم تكون الدعوى قبلها صحيحة وثابته ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المشكو عليها بالمبلغ المذكور.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للمدرسة الشاكية مبلغ سبعون ألف وثمانمائة درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز