إلزام مركز طبي بدفع 566 ألف درهم مستحقات عمالية لطبيبة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ألزمت محكمة العين الابتدائية مركزاً طبياً بأن يؤدي لطبية أنهيت خدماتها مبلغ 566 ألف و500 درهم إجمالي قيمة مستحقاتها المالية.

وتفصيلاً، فقد أقامت الشاكية بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام جهة عملها السابقة بدفع رواتب متأخرة عن 8 شهور، وبدل إجازة وبدل العمل أيام العيد، وبدل فصل تعسفي، وبدل إنذار، لترد جهة عملها السابقة بمذكرة جوابية تلتمس فيها رفض الدعوى.

وعقبت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكية التحقت بالعمل لدى المشكو عليه، بمهنة طبيب أخصائي أطفال بموجب عرض عمل غير محدد المدة، براتب أساسي يبلغ 22 ألف درهم، ليصل الإجمالي مع باقي البدلات إلى 55 ألف درهم.

وأضافت: بأن المشكو عليها لم تقدم ما يفيد سداد رواتب الشاكية التي تطالب بها، حيث خلت الأوراق مما يفيد سداد راتب الشاكية التي تطالب بها، وعليه تستحق مقابل رواتبها مبلغ 484,000 درهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى استحقاق الشاكية بدل إجازات عن الفترة التي عملت فيها بمبلغ 27,500 درهما، ومبلغ 55 ألف درهم عن الفصل التعسفي.

وعلية قضت المحكمة بإلزام المركز الطبي بأن يؤدي للشاكية مبلغ (566,500 درهم) وألزمتها بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز