المهمات الصعبة في شرطة دبي يتعامل مع 175 حادثاً بسرعة استجابة 9 دقائق خلال 2020

المصدر: وام

تمكن قسم المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي خلال العام الماضي من التعامل مع 175 حادثا متنوعا مع تحقيق سرعة استجابة وصلت إلى 9 دقائق، بفضل انتشار فرق الإنقاذ في 8 نقاط برية تابعة لإدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في مختلف أرجاء إمارة دبي إلى جانب الجهوزية والاستعداد الدائمين لكافة أعضاء الفرق على مدار 24 ساعة.

وساهمت فرق المهمات الصعبة في إنقاذ عالقين في سيارات ومصاعد ومنازل، وأشخاص سقطوا من مرتفعات، ومحصورين في أماكن ضيقة وحفر، وعالقين في أودية جراء السيول، إلى جانب إنقاذ أشخاص في حوادث حريق بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني بدبي.

وأكد المقدم يحيى حسين محمد، رئيس قسم المهمات الصعبة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن فرق المهمات الصعبة وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، جاهزة دائماً للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة وعلى مدار 24 ساعة، حيث يتم تقسيم الفرق ضمن نظام المناوبات ليكون أفرادها على أهبة الاستعداد في أية ساعة يتلقون فيها بلاغاً عن تعرض أي شخص لحادث طارئ، مشيرا إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على سرعة تقديم المساعدة للمحتاجين وإنقاذهم في أسرع وقت ممكن لأن "عامل الوقت" في الحوادث له أهمية كبيرة.

وأوضح المقدم يحيى حسين أن الكوادر البشرية في قسم المهمات الصعبة ينفذون تدريبات دورية على مدار العام، ويتم قياس مستواهم وإعطائهم دورات تقوية ليكونوا دائماً على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحوادث وكذلك الكوارث، تحقيقاً لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الجاهزية التامة للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث وفي أسرع وقت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز