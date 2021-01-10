إنقاذ مواطن أربعيني أصيب على جبل بمنطقة العقة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أنقذت شرطة الفجيرة بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، والدفاع المدني مواطناً يبلغ من العمر 47 عاما أصيب اثناء ممارسة هواية صعود الجبل بمنطقة العقة في دبا الفحيرة .

وأشار القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد بن غانم الكعبي لـ"البيان" إن بلاغاً ورد قبل يومين عن تعرض مواطن اربعيني لحادث تعثر وسقوط فوق قمة جبل بمنطقة العقة، وتعرض لإصابات استدعت نقله بالمروحية للمستشفى لتلقي العلاج المناسب .

ودعت شرطة الفجيرة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ارتياد المناطق الجبلية، والتقيد بالتوجيهات والإرشادات مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير، التى تحافظ على سلامتهم ، الى جانب التجهيزات التي تبقيهم على اتصال دائم بالجهات الشرطية والأمنية والسياحية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والإسعافات الأولية الضرورية لاستخدامها عند الحاجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز