وفاة امرأة بحادث دهس في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

توفيت عصر اليوم أفريقية إثر حادث دهس على جسر التعاون بالشارقة، وذلك قبل وصول الإسعاف عند وقوع الحادث مباشرة بشكل تقريبي.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يفيد بوقوع حادث دهس عند الثالثة و50 دقيقة عصراً من قبل إحدى المركبات والتي يقودها سائق عربي، وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تعامل أفراد الشرطة، والإسعاف الوطني مع المصابة عند وصولهم مباشرة.

وأهابت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور بضرورة اتباع الإرشادات المرورية المتعلقة بأماكن العبور حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه، والتأكد من سير المركبات وملاحظة الطريق قبل العبور، إضافة إلى العبور من المناطق المخصصة لذلك واتباع الإرشادات التي تنشر في الحملات التوعوية المرورية، وذلك تأكيداً وحرصاً من شرطة الشارقة على سلامة الجميع من سائقي المركبات ومستخدمي الطريق المشاة.

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