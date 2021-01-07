ضبط مطلوبين بقضايا مالية بالملايين في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تمكنت فرق البحث والتحري بإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على شخص عربي الجنسية عليه 67 بلاغاً في قضايا مالية تقدر بالملايين، فيما ألقت القبض على عربي آخر سجل عليه 44 بلاغاً بقيمة 52 مليون درهم، وكذلك قبضت على أوروبي عليه 45 بلاغاً وآخر أمريكي سجل بحقه 34 بلاغاً وجميعها بلاغات مالية.

وتفصيلاً قال العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، «إن جميع المطلوبين الذين ألقي القبض عليهم كانوا دائمي التخفي وتغيير مقار سكنهم هروباً من المساءلة القانونية إلا أنه تم إعداد كمائن محكمة وألقي القبض عليهم كل على حدة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات».

ولفت العقيد القمزي إلى أن الإدارة أصدرت 34 تقريراً دولياً مختلفاً، كما تم تبادل المعلومات مع أكثر من 30 دولة أسهمت في إلقاء القبض على المطلوبين دولياً ومحاكمتهم، حيث تم استرداد 16 مطلوباً للدولة من دول أخرى، وقام القسم الدبلوماسي بإنجاز 2743 معاملة داخل الدولة عبر التعاون مع 52 جهة خاصة بالجاليات الموجودة في الدولة خلال العام المنصرم، فيما تم إجلاء 505 آلاف شخص متضررين من جائحة كورونا والتنسيق مع دولهم لتسهيل سفرهم، فيما تم توفير وجبات غذائية لـ 2342 شخصاً خلال فترة التعقيم الوطني، وتوفير مواصلات داخل الدولة لـ 1760 شخصاً منهم عائلات كانت مقيمة في الفنادق.

وأشار العقيد القمزي إلى أن شرطة دبي تلقت العديد من رسائل الشكر منها رسالة من ريس كيرشو، مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بالتعاون الوثيق بين الشرطة الفيدرالية الأسترالية والقيادة العامة لشرطة دبي، والذي أدى إلى إلقاء القبض على المطلوبَين الدوليين، بنيامين نيل وماثيو جون، معرباً عن شكره نيابة عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز إلى القيادة العامة لشرطة دبي وللإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإلى فريق إدارة المطلوبين بشكل خاص على عملهم الدؤوب في التحقيق والقبض على المطلوبَيْن الدوليَّيْن.

وبين أنه بعد 7 أيام على تلقيها نشرة الإنتربول الحمراء، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على المطلوبيْن الدولييْن، بنيامين نيل وماثيو جون من الجنسية الأسترالية، اللذين ينتميان لعصابة «ميليستريم» الضالعة في الاتجار بالمخدرات.

إشادة

أوضح العقيد سعيد القمزي أنه تم الإشادة بجهود إدارة المطلوبين في شرطة دبي من العديد من أجهزة الشرطة العالمية منها البريطانية والهولندية للتعاون الوثيق في قضايا كبرى.

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