وفاة شاب مواطن في حادث اصطدام بشاحنة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

توفي شاب مواطن، عصر اليوم، في حادث خطير، إثر اصطدام مركبته بشاحنة على طريق الطويين بإمارة الفجيرة.

وأفاد العقيد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بالفجيرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء عن وقوع حادث اصطدام بشاحنة، وعليه تحركت سيارة الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ في منطقة صرم، حيث تبين وفاة قائد المركبة في موقع الحادث نتيجة إصابته البليغة، وإصابة السائق الآسيوي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الظنحاني إلى أن سبب الحادث يعود إلى دخول الطريق دون التأكد من خلوّه، ما نجم عنه وقوع حادث الاصطدام، وحث السائقين على الالتزام بقواعد وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين.

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