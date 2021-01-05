90 بالمائة من العملاء راضون عن خدمات "موتور تشيك" في شركة رافد

المصدر: وام

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - عن زيادة الإقبال بشكل ملحوظ على حزمة الخدمات المتنوعة التي تقدمها إحدى خدماتها "موتور تشيك" حيث بلغ عدد المعاملات التي تم ادخالها على النظام المرور الاتحادي ما يقارب 15900 معاملة وبلغ عدد عمليات الفحص الخاصة بالتجديد 4511 فحصا في حين وصل عدد عمليات الفحص الخاصة بالتسجيل 7138 فحصا وذلك منذ مطلع العام الجاري حتى الآن.

وقال سعادة سالم سعيد المدفع الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات تمتلك رافد حزمة خدمات متنوعة تشهد دوماً إقبالاً لافتاً من الجمهور نظراً لما توفره من تسهيلات مشجعة تسهم في جذب الأفراد إلى إنجاز مهماتهم واحتياجاتهم بسهولة ويسر ومن بين تلك الخدمات ما تقدمه "موتور تشيك" إذ بلغت نسبة رضا العملاء نحو 90 بالمائة ونسبة تطبيق النظام والاستفادة منه 100 بالمائة ما يؤشر على مدى جودة الخدمات التي نقدمها.

وأشار إلى حرص رافد على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات في ظل الاستفادة من خبرات وتجارب فريقها واستخدام أرقى التقنيات وأحدثها من أجل مصلحة المتعاملين إذ تسعى رافد دوماً إلى توفير حزمة خدمات مميزة لأصحاب المركبات من القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع.

وتتضمن خدمة موتور تشيك تسجيل المركبات من خلال الفحص والتقييم لتوفير أكثر التقارير شمولية عن حالة المركبة و يشمل كل تقرير فحوصات مفصلة تشمل حالة الهيكل والطلاء والملحقات المطلية بالكروم وعلامات التلف الناتجة عن الحوادث أو الصدأ بالإضافة إلى حالة المحرك واختبار قيادة تجريبي لكل سيارة على حدة مع تقديم استشارات احترافية مجانية لجميع المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز