4 فئات مستهدفة للامتحانات التعويضية 10 يناير الجاري

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم، أربع فئات مستهدفة بالامتحانات التعويضية، وهي إلزامي لجميع الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وإلزامي لجميع الطلبة الذين واجهوا أعطالاً تقنية، ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، وإلزامي لطلبة الصف 11 للمسارين العام والتطبيقي، لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية، واختياري للطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم في مواد المجموعة A للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، والتي سيتم عقدها في الفترة من 10 يناير الجاري، وحتى 14 من الشهر نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الفصل الدراسي الأول، متوافرة حالياً على موقعها، من خلال الرابط https://studentportal.moe.gov.ae، أما طباعة بطاقة درجات الفصل، فستكون بعد الانتهاء من الامتحانات التعويضية، موضحة أن بطاقة الدرجات ستصدر درجات بالأحرف، وسيتم توضيح وزن كل حرف (الدرجة التي يشير إليها كل حرف).

وأوضحت الوزارة أن الحرف F في الدرجات، يشير إلى عدم تحقيق الطالب للنهاية الصغرى في المادة، أما الرمز (**) في تقرير الدرجات، فيعني وجود درجة ناقصة أو غير معتمدة لدى الطالب، ومن ثم يتواصل الطالب مع إدارة المدرسة لمعرفة ذلك.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم فتح الباب لتقديم الطلبات الخاصة بمراجعة الدرجات، وعوضاً عن ذلك، سيتم إتاحة الفرصة للطلبة لتحسين نتائجهم خلال فترة الامتحانات التعويضية.

وذكرت الوزارة أن توزيع جدول الامتحانات التعويضية بعد اعتماده من الإدارة المختصة، سيتم الإعلان عنه وتعميمه لاحقاً، مؤكدة أن استخدام المنصات التعليمية، ستؤدي إلى تحسين درجة الطالب التجميعية في نهاية العام.

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