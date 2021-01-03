إلزام كفيل بـ44 ألف درهم تكاليف علاج عامل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أيدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام كفيل، بدفع 44 ألفاً و245 درهماً لمستشفى، قيمة علاج عامل على كفالته. وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى قضائية، ضد رجل أعمال، يطالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 44 ألفاً و245 درهماً مع الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها قدمت خدمات علاجية ورعاية صحية لأحد المرضى العاملين على كفالته، ورفضت شركة التأمين الخاصة بالمريض تغطية قيمة العلاج المقدمة، كما امتنع المشكو عليه عن سداد المبلغ المترتب على ذمة مكفوله. وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 44245 درهماً، وألزمت المشكو عليه الرسوم والمصاريف.

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