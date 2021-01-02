شرطة أبوظبي: القيادة بمثل هذه الطريقة الخطرة غرامتها 50 ألف درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد، سائقي المركبات من قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن القيادة بصورة خطرة تعد مخالفة لقواعد وأنظمة المرور، وتصل الغرامة المالية إلى 2000 درهم و23 نقطة مع حجز المركبة لمدة 60 يوماً، ويتم حجزها إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز "وقدرها 50 ألف درهم" ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

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