الحبس 3 أشهر والإبعاد لمتلصص على جارته

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي سامح شاكر بالحبس 3 أشهر على شاب عربي، لقيامه بالتلصص على جارته داخل منزلها، كما أمرت بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الذي يعمل في أحد المطاعم برأس الخيمة، بنقل السلم اليدوي إلى أحد جدران المنازل المجاورة لمحل عمله والقيام بالتلصص على جارته التي تقيم في المنزل خلال استحمامها، لتتفاجأ بوجه المتهم يتلصص عليها من نافذة الحمام، ثم هرب لحظة سماع صوت استغاثتها، وعلى الفور تقدمت المجني عليها ببلاغ للجهات المختصة.

وفور إتمام التحقيقات تم تحويل ملف القضية للنيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي قضت بحكمها السابق. وفي قضيتين منفصلتين ومتشابهتين قضت المحكمة نفسها على متهمين آسيويين بالحبس 6 أشهر لكل متهم والإبعاد للمتهمين عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، لقيامها بنشر أفلام ومواد إباحية ومخلة بالآداب العامة عبر مواقع الإنترنت والسماح للأطفال بالاطلاع عليها وتداولها.

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