حمدان بن محمد: يا أبوي.. يا سيدي.. يا صانع المجد

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صانع المجد الذي رسم مساراً لدبي مُسطراً بالإنجازات، وحلّق بطموحات لا تعرف المستحيل، مشيراً إلى أنه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نستبشر دوماً بأن القادم أفضل.

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة الاحتفاء بمرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وقال سموه:

يا أبوي.. يا سيدي.. يا صانع المجد

رسمت مساراً لدبي مُسطراً بالإنجازات…

وحلقت بنا بطموحات لا تعرف المستحيل

معك.. نستبشر دوماً بأن القادم أفضل

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